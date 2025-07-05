جثامين متفحمة وممزقة.. استشهاد طبيب وأسرته بمجزرة جديدة في مواصي خان يونس (فيديو)

شيع صباح اليوم السبت جثمان الشهيد الدكتور موسى خفاجة وعائلته من مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال خيمتهم في مواصي القرارة غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجرًا، وهم نيام.

وودّع الشاب عمر موسى خفاجة، 22 عاما، الناجي الوحيد من قصف استهدف خيمتهم، والده الدكتور موسى خفاجة، اختصاصي طب النساء والولادة في مجمع ناصر الطبي، و3 من أشقائه الذين استُشهدوا في القصف فجر اليوم.

جثامين متفحمة وممزقة

ولم يتمكن عمر من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على وجوه أسرته، إذ وصلت الجثامين متفحمة وممزقة إلى المستشفى الذي عمل فيه والده لسنوات، قبل أن يعود إليه شهيدا.

مجزرة الفجر

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن 18 فلسطينيا على الأقل استشهدوا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة منذ فجر اليوم، وسط تصعيد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكّدت وكالة الأنياء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، استشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 10 في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال فجرا، باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بإصابة 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت نازحين قرب ميناء خان يونس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي، كما استشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية باستشهاد مواطن ونجله الوحيد إثر قصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس، وقالت إن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

استهداف مدارس ونسف مباني

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بإصابة فلسطينيين جراء إلقاء طائرات اسرائيلية قنابل متفجرة في منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، حيث شنت قوات الاحتلال غارة على المنطقة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بالمدفعية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما قال مراسل الجزيرة مباشر، إن الاحتلال كثف عمليات نسف المباني في شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة الشافعي بمنطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال مبان سكنية شرق المدينة.