كارثة صحية وشيكة في غزة.. الوقود ينفد والمستشفيات على شفا الانهيار

حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بلغت مؤشرات غير مسبوقة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه بدون شحنات عاجلة من الوقود إلى غزة، سيؤدي انقطاع الخدمات الأساسية بالكامل إلى مزيد من المعاناة، ووصفت ذلك بالعقاب الجماعي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي على “فيسبوك”، اليوم السبت، إن الأزمة تفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية، وما تبقى من مستشفيات عاملة.

وأشارت إلى أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية، لتشغيل الأقسام الحيوية.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عدم السماح بإدخال كميات الوقود التي تتيح وقتا إضافيا لعمل المستشفيات، موضحة أن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى، وجددت مناشدتها العاجلة للجهات المعنية بـ”التدخل والضغط على الاحتلال لإدخال إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية”.

من جانبه قال المدير الطبي بمستشفى الكويت التخصصي الميداني للجزيرة مباشر، إن الوضع في مستشفيات غزة “كارثي”، وقال إنهم لا يستطيعون استقبال حالات مرضية جديدة من المستشفيات الأخرى.

وتحدث المدير الطبي بمستشفى الكويت، عن أزمة الدواء، وقال إن معظم أدوية المضادات الحيوية المستخدمة في العمليات وعلاج الجروح رصيدها صفر.

وأعرب المسؤول عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المستلزمات الطبية.

Fuel is a lifeline in #Gaza – it runs hospital generators, ambulances, bakeries, and water pumps.

Without urgent shipments of fuel into Gaza, a complete shutdown of basic services with will bring even more suffering: a collective punishment.

Fuel must be allowed in at scale… pic.twitter.com/jcL8Zpogvm

— UNRWA (@UNRWA) July 5, 2025