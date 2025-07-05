“فجِّر، الله أكبر”.. سرايا القدس تنسف آلية إسرائيلية وتستولي على مسيّرات استطلاع (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مشاهد مصورة توثّق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستخدم مقاتلو السرايا عبوة ناسفة مزروعة مسبقا، بالإضافة إلى استعراض عدد من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي تمت السيطرة عليها خلال مهام استخباراتية، داخل القطاع.

“فجِّر.. الله أكبر”

ويُظهر “الفيديو” لحظة تحرك الآلية الإسرائيلية نحو العبوة الناسفة، ليصيح أحد رجال المقاومة “فجِّر.. الله أكبر”، قبل أن تنفجر بها العبوة بشكل مباشر، وسط تصاعد دخان كثيف، فيما بدت أضرار جسيمة على الآلية المستهدفة.

كما عرضت السرايا لقطات لطائرات استطلاع إسرائيلية دون طيار “مسيرّات”، قالت إنها استولت عليها خلال تنفيذها عمليات رصد وتجسس فوق مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون تحديد توقيت الاستيلاء عليها.