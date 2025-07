“مؤسسة غزة الإنسانية” تعلن إصابة أمريكيين اثنين من موظفيها في خان يونس

أعلنت ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت إصابة اثنين من موظفيها الأمريكيين في هجوم على أحد مراكزها لتوزيع المساعدات الغذائية في جنوب قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن عاملين أمريكيين أصيبا هذا الصباح في هجوم، وصفته بـ”إرهابي محدد الهدف خلال أنشطة توزيع المواد الغذائية في خان يونس“.

With Hamas no good deed goes unpunished. https://t.co/ThsEjWMqtH

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 5, 2025