موازنة ترامب تمول أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا.. إليك التفاصيل

أعلن البيت الأبيض أن الموازنة الجديدة التي قدَّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقرها الكونغرس، أمس الخميس، ستوفر نحو 150 مليار دولار لتمويل عمليات تأمين الحدود الأمريكية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع القانون “الضخم والجميل”، وفق وصف ترامب، سيضخ عشرات المليارات من الدولارات في أجهزة إنفاذ القانون، في إطار حملة الإدارة الأمريكية الصارمة على المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة، أضافت الصحيفة أن “الموازنة الجديدة تشمل تخصيص أموال لتوظيف 10 آلاف موظف لدائرة الهجرة والجمارك، و5 آلاف ضابط جمارك، و3 آلاف ضابط لدوريات الحدود”.

“أموال ضخمة لأمن الحدود”

وأشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في منشور له على منصة إكس، بتخصيص هذه المبالغ الكبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قائلا عن الموازنة الجديدة إنها “تتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة، خصوصا إلغاء الضرائب على الإكراميات والوقت الإضافي، لكن الأهم أموال ضخمة لأمن الحدود”.

ونقلت الصحيفة عن آرون ريتشلين ميلنيك من مركز التحقيقات الأمريكي، وهو مركز أبحاث، قوله “بهذا القانون، يجعل الكونغرس هيئة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الوكالة الفيدرالية الأعلى تمويلا في تاريخ إنفاذ القانون”.

كما نقلت عن سيلكي شاه، رئيسة شبكة مراقبة الاحتجاز، وهي منظمة غير حكومية، قولها “ستبلغ ميزانية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية الآن 13 ضعفا لميزانيتها المالية الحالية المخصصة للاحتجاز، التي تبلغ بالفعل أعلى مستوياتها التاريخية”.

وعود ترامب بترحيل المهاجرين

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة، وكرر مرات عدة في مؤتمراته الصحفية انتقاداته لإدارة الرئيس السابق جو بايدن التي سمحت بدخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وفق وصفه.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الأول الماضي، رحّلت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية أكثر من 200 ألف شخص، في حملة واسعة على مستوى البلاد أثارت احتجاجات واسعة في أكثر من 12 مدينة أمريكية كبيرة، وفق فاينانشال تايمز.

وأشارت فاينانشال تايمز إلى أنه “وفق بيانات الحكومة الأمريكية، يوجد أكثر من 59 ألف شخص رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وهو أعلى رقم في التاريخ”.

وتتضمن الموازنة الأمريكية تخصيص 46.4 مليار دولار لعملية بناء الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، بما في ذلك إقامة نقاط تفتيش على الحدود وتدريب ضباط دوريات الحدود، وتحسين التكنولوجيا المستخدمة لمنع تهريب المخدرات.

كما خصصت الموازنة الجديدة 45 مليار دولار لتوسيع قدرة دائرة الهجرة والجمارك على الاحتجاز، و29.8 مليار دولار لعملياتها، بما في ذلك توظيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون الإضافيين.