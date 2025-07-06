“أنصار الله”: عملية نوعية في يافا وهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ (شاهد)

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، يحيى سريع، تنفيذ عملية نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2” استهدف مطار بن غوريون في يافا المحتلة قرب تل أبيب.

وأضاف سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار.

عمليات مستمرة

وقال سريع إن الجماعة ستواصل عملياتها ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن، وجرى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنت جماعة “أنصار الله” عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية، كما استهدفت سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنة فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنت إسرائيل هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.