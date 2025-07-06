الاحتلال يقتل المجوعين ويقصف المدنيين.. وحكومة غزة تحذر من مخطط “بوسطن” (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، لليوم الـ639، عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل منتظري المساعدات والنازحين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عاصي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد امرأتين جراء قصف طائرة مسيَّرة إسرائيلية لمحيط مسجد الجولاني بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا، في حين تواصل قوات الاحتلال تصعيد غاراتها وعمليات نسف المباني في الحي.

كما أكد مراسل الجزيرة مباشر أن غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية خلف مستشفى المعمداني شرقي المدينة.

قصف خيام النازحين في خان يونس

وفي جنوب القطاع، أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لخيام النازحين بجوار مسجد الألباني جنوبي مدينة خان يونس.

وأفادت باستشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين جراء استهداف إسرائيلي بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في منطقة الشاكوش شمالي رفح.

وفي سياق متصل، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ما وصفه بتورط مجموعة بوسطن و”مؤسسة غزة” في مخطط أمريكي إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذر من “استمرار المشاريع الإجرامية التي تسوّق جريمة التهجير القسري كأنها حل إنساني”.

مخطط “بوسطن” للتهجير

وأشار بيان حكومة غزة إلى تحقيق نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) عن تورط مجموعة “بوسطن الاستشارية” (بي سي جي)، إحدى كبرى شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا، ضمن مشروع سري يحمل اسم “أورورا”، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل “حزم تهجير” تمولها جهات خارجية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 80 شهيدا و304 مصابين إلى المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57418 شهيدا و136261 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.