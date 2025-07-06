الجيش الإسرائيلي يطارد الحريديم.. حملة لتجنيد 54 ألفا وإجراءات مشددة ضد التهرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة جديدة تستهدف تجنيد 54 ألفا من طائفة الحريديم، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، وذلك في إطار جهود لتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، سيتم تقصير مدة الإعلان عن التهرب من الخدمة العسكرية إلى شهرين فقط، بدلًا من مراحل مطولة كانت متبعة في السابق.

وذكرت الإذاعة أن “الجيش الإسرائيلي سيقيم حواجز على مداخل البلدات التي تضم كثافة سكانية عالية من الحريديم، بهدف اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية”.

وفي هذا الصدد، توقعت الإذاعة أن “يتجاوز عدد المتهربين من الخدمة العسكرية من طائفة الحريديم أكثر من 34 ألف شخص خلال العام الحالي”.

في السياق ذاته، يخطط الجيش الإسرائيلي لإنشاء كتيبة إضافية تابعة للشرطة العسكرية، تكون مهمتها الرئيسية اعتقال المتهربين من أداء الخدمة الإلزامية.

وأشار الجيش إلى أنه سيتجنب تنفيذ اعتقالات طويلة للحريديم المتهربين، نظرًا إلى وجود 300 مكان احتجاز فقط، وسيلجأ بدلًا من ذلك إلى تجنيدهم بشكل فوري.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيتعامل بشكل متساو مع جميع المتهربين من الخدمة، سواء كانوا من طائفة الحريديم أو من غيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الإسرائيلية تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المدارس والمعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، وهي 26 عاما.