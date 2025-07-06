بعد فاجعة “فتيات العنب”.. السيسي يصدر توجيهات للحكومة بشأن “طريق الموت”

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته، السبت، بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمات المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان، إن السيسي “وجَّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت”.

وأضاف “كما وجَّه سيادته وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين”.

“طريق الموت”

ويشتهر الطريق الذي أقيم خلال السنوات القليلة الماضية بكثرة الحوادث بسبب تراجع الصيانة وانعدام الرقابة المرورية، مما يشجع كثيرا من السائقين على ارتكاب مخالفات جسيمة، تصل إلى القيادة بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس.

وشهد الطريق الذي يطلق عليه الأهالي “طريق الموت” حوادث عدة مروعة أخيرا، أبرزها الأسبوع الماضي، حيث لقي 18 فتاة وسائق من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية شمالي البلاد مصرعهم، نتيجة تصادم “ميكروباص” بسيارة نقل ثقيل، وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بإعادة فتح ملف تطوير وصيانة الطريق الإقليمي الذي يُعَد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في مصر.

كما شهد الطريق نفسه، أمس السبت، حادثا جديدا أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح بليغة.

ويربط الطريق بين عدد من محافظات شمالي مصر، بينها القاهرة والجيزة، ويُعَد شريانا رئيسيا لنقل البضائع والمواطنين.

وأثارت تصريحات لوزير النقل المصري كامل الوزير عن الطريق جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بضرورة التدخل الحاسم لوقف نزيف الدماء بسبب الإهمال.