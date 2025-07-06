بيان عاجل من فصائل المقاومة بشأن “العميل ياسر أبو شباب وعصابته”

قال بيان صدر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن “العميل أبو شباب وعصابته خارجون عن الهوية الوطنية، ودمهم مهدور”.

وجاء في البيان الذي نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “في ظل ما يتعرض له شعبنا العظيم من حرب إبادة وتجويع صهيونازية على يد العدو المجرم، تأبى فئة مارقة خائنة إلا أن تكون أداة بيد المحتل الغاصب، مستغلة وجود قوات الاحتلال على الأرض، ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته وعينه”.

وتابع البيان “ويأبى الله إلا أن يفضح هذه العصابة التابعة للخائن العميل المدعو (ياسر أبو شباب)، التي شكَّلها جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحها وتشغيلها خدمة له ومحاولة لحماية جنوده، وفي محاولة بائسة لتحقيق بعض مما لم يستطع العدو تحقيقه عبر قواته منذ أكثر من عشرين شهرا”.

وأوضحت أنه في هذا الصدد فإن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ما يلي:

“أولا: إن الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صف وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه، منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيّا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء”.

إن الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صف وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه، منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيّا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء”. “ ثانيا : إن مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ فضلا عن وصمة العار والخزي أمام الله وأمام شعبهم وأمتهم، وسيتعلقون كالطفيليات في أذيال العدو ودباباته حين لا ينفع الندم، وسيتركهم العدو كالأحذية البالية من ورائه، وهذه لازمة ثابتة لنهاية بائسة ذاقها كل الخونة والعملاء عبر التاريخ في كل بقاع الأرض”.

: إن مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ فضلا عن وصمة العار والخزي أمام الله وأمام شعبهم وأمتهم، وسيتعلقون كالطفيليات في أذيال العدو ودباباته حين لا ينفع الندم، وسيتركهم العدو كالأحذية البالية من ورائه، وهذه لازمة ثابتة لنهاية بائسة ذاقها كل الخونة والعملاء عبر التاريخ في كل بقاع الأرض”. “ ثالثا: إننا نقدّر عاليا ونفخر بمواقف عشائرنا الفلسطينية وعائلاتنا الكريمة التي لن يضرها خيانة ثلة معزولة قليلة مارقة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وقد أعلنت هذه العشائر موقفها المشرّف، ونحن نتعامل معها بكل تقدير واحترام تحت القاعدة الربانية العادلة {ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ‌وِزرَ أخرى}”.

إننا نقدّر عاليا ونفخر بمواقف عشائرنا الفلسطينية وعائلاتنا الكريمة التي لن يضرها خيانة ثلة معزولة قليلة مارقة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وقد أعلنت هذه العشائر موقفها المشرّف، ونحن نتعامل معها بكل تقدير واحترام تحت القاعدة الربانية العادلة {ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ‌وِزرَ أخرى}”. “رابعا: إن شعبنا على قدر كبير من الوعي، ويدرك الفارق بين العملاء المأجورين ومن يعمل من أجل خدمته، وإننا إذ نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا، ونحن منه وفي قلب معاناته، لكنه ورغم ذلك يرفض الخيانة ويعتبرها أعظم الموبقات، وينبذها بكل الطرق، ويتبرأ ممن يقترفها أو يقترب منها”.

وجاء بيان الفصائل بعد تصريحات لـ”ياسر أبو شباب” نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم، أكد فيها تلقيه الدعم من الجيش الإسرائيلي وتنسيقه مع السلطة الفلسطينية، وأضاف أن الميليشيا المسلحة التي يقودها ستواصل قتال حماس “حتى لو تم إحراز تهدئة”.