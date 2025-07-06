شاهد: لحظة تفجير جيش الاحتلال مدرسة “بنات الشوكة” شرق رفح

أظهرت مشاهد متداولة لحظة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بنات الشوكة الإعدادية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، لليوم الـ639 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل منتظري المساعدات والنازحين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد مواطن وإصابة 8 أخرين جراء استهداف إسرائيلي بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في منطقة الشاكوش شمالي رفح.

كما أكدت المصادر استشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لخيام النازحين بجوار مسجد الألباني جنوبي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الأحد تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية خلف مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، لليوم الـ639، عبر القصف الجوي والمدفعي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 80 شهيدا و304 مصابين إلى المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57418 شهيدا و136261 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.