حريق وأضرار بسفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم بالزوارق والمسيرات قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إن سفينة تعرضت لهجوم مسلح على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت الهيئة في إشعار رسمي أن الهجوم نفذته زوارق صغيرة، استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.

وأكدت الهيئة أن فريقا أمنيا مسلحا على متن السفينة رد على مصادر إطلاق النار، وأن الحادث ما زال جاريا وأن المياه تسربت إليها، من دون مزيد من التفاصيل.

ودعت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر الشديد، والإبلاغ عن أي نشاط مريب فورا.

في سياق متصل، أفادت شركة “أمبري” المتخصصة في الأمن البحري بأن 4 وحدات بحرية مسيرة شاركت في الهجوم على سفينة “ماجيك سيز” التي تحمل علم ليبيريا والمملوكة لجهات يونانية.

وأوضحت الشركة أن اثنتين من هذه الوحدات اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة، ما تسبب في أضرار بحمولتها.

وبحسب التقييم الأمني الذي أجرته شركة “أمبري”، فإن السفينة المستهدفة تندرج ضمن المعايير التي أعلنتها جماعة أنصار الله اليمنية سابقا لتحديد السفن المستهدفة في البحر الأحمر ومحيطه.

ولم تشر الهيئة البريطانية إلى الجهة التي نفذت الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وهذان هما أول تقريرين من نوعهما تصدرهما الهيئة والشركة عن هذه المنطقة منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

الهجمات على السفن بالبحر الأحمر

وخلال الأشهر الأخيرة انخفض معدل حوادث مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر التي تنفذها جماعة أنصار الله، لكن هذه الحادثة تشير إلى احتمالية عودتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لحين إنهائها حرب الإبادة بقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله شنت أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وخلال تلك الفترة أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى في هجمات عرقلت حركة الشحن العالمية وأجبرت الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى شن هجمات على الجماعة هذا العام.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف الولايات المتحدة عن قصف جماعة أنصار الله في اليمن قائلا إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكرت سلطنة عمان في بيان أصدرته في ذلك الحين أنه بموجب هذا الاتفاق لن تستهدف أي من الولايات المتحدة أو جماعة أنصار الله الطرف الآخر، وهو ما يتضمن السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن أنصار الله هددوا، في يونيو/حزيران الماضي، باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في هجمات إسرائيل على إيران. وحتى الآن لم يذكروا تحديدا ما إن كانوا سينفذون تهديدهم بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.