خلال بث ناري.. أشهر مذيعي البودكاست بأمريكا يتحدث عن “مشهد جنوني” في غزة (فيديو)

وصف جو روغان، مذيع البودكاست الأمريكي الشهير، استهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة بأنه “أمر جنوني، إذ كان الناس ينتظرون الطعام عندما تعرضوا للتفجير”.

وقال روغان، خلال مقابلة كان يجريها مع أمجد مسعد، وهو فلسطيني أمريكي يعمل في قطاع التكنولوجيا، إنه “إذا تحدثت عن هذا الأمر (استهداف منتظري المساعدات) فأنت مُعادٍ للسامية، وهذا أمر غريب جدا، ولا أعرف كيف يجادلون به”.

مذيع البودكاست الأمريكي الشهير جو روغان ينتقد قتـ.ـ،ـل الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات pic.twitter.com/GrgSeK2xX8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

وأضاف روغان “عندما يتحدث الناس عن الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل لا يودون الحديث عما حدث في عام 1948″، وذلك في إشارة إلى تجاهل الإعلام الأمريكي لأبعاد الصراع والاحتلال الذي يعيش الفلسطينيون تحت وطأته منذ عقود، في تناوله لما يحدث في غزة.

“القبول بحل الدولتين”

ورد مسعد بقوله إنه “من الصعب الحديث عن السلام عندما ترى ما يحدث في غزة”، موضحا أن الوضع أصعب بالنسبة له لأنه “الفلسطيني الوحيد في مجال التكنولوجيا”.

#جو_روغان .. أحدث صوت إعلامي غربي يكسر جدار الصمت بشأن حرب الإبادة الجماعية في #غزة pic.twitter.com/bXUxlBimFB — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 5, 2025

ومضى مسعد قائلا إنه “يتعرض للهجوم على أساس أنه مُعادٍ للسامية وينتقد إسرائيل“، مضيفا “موقفي وموقف كل الفلسطينيين الذين أعرفهم هو القبول بحل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية”.

وأكد مسعد أن “إنهاء الاحتلال هو أفضل طريقة لضمان الأمن والسلام حتى للإسرائيليين أنفسهم”.

انتقادات دولية

يشار إلى أن ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي يديرها الاحتلال وترفض الأمم المتحدة التعامل معها، تعرضت لانتقادات دولية واسعة لتكرار عمليات استهداف منتظري المساعدات، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قال في منشورات على منصة إكس إنه “أصبح من المعتاد الآن إطلاق النار وقتل الأشخاص اليائسين والجياع أثناء محاولتهم جمع القليل من الطعام من شركة مكونة من المرتزقة”.

وأضاف أنه جرى الإبلاغ عن مقتل المئات من الأشخاص منذ أن بدأت ما وصفها بـ”مؤسسة الذل في غزة” عملها قبل أسابيع.