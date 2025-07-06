مصر.. حادث جديد على الطريق الإقليمي وقرار من وزارة النقل

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن عددا من الأشخاص أصيبوا نتيجة حادث تصادم جديد على الطريق الإقليمي شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وذكرت مواقع أن حافلة متوسطة اصطدمت مع شاحنة في محافظة الشرقية، فيما قالت مواقع أخرى أن التصادم وقع بين عدة سيارات.

حادث جديد على الطريق الإقليمي قرب مدينة العاشر من رمضان في #الشرقية يخلف مصابين بحسب صحف محلية pic.twitter.com/V7BGaZSB63 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 6, 2025

ويأتي الحادث، بعد يوم من مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم على نفس الطريق، الذي يمر بعدة محافظات في شمالي مصر.

كما يأتي بعد أسبوع من حادث مروع أسفر عن مصرع 18 فتاة بعد تصادم الحافلة الصغيرة التي كانت تنقلهم مع شاحنة في منطقة أخرى من نفس الطريق.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل المصرية عن “غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الثلاثاء” المقبل.

ويأتي القرار بعد ساعات من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته “بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت”.