نتنياهو يعلن موقفه من رد حماس على مقترح الهدنة ويقرر إرسال وفده إلى الدوحة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، رفض تعديلات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الهدنة الذي تقدمت به قطر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “أُبلِغنا الليلة الماضية بالتغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المقترح القطري، وهي غير مقبولة لإسرائيل“.

وأضاف البيان أن نتنياهو بعد تقييم الموقف “أصدر توجيهات بتلبية الدعوة لإجراء محادثات غير مباشرة ومواصلة الجهود لاستعادة رهائننا على أساس المقترح القطري الذي قبلته إسرائيل”، موضحا أن “فريق التفاوض سيسافر الأحد لإجراء مناقشات في قطر“.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب، وبحث أخر التطورات.

حماس تسلّم ردها إلى الوسطاء

ومساء الجمعة، أعلنت حماس أنها سلَّمت ردها على المقترح الأخير المقدَّم من الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اتسم بالإيجابية.

وقالت الحركة في بيان رسمي “سلَّمنا ردنا للوسطاء، الذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وأضافت حماس أن ردها جاء بعد مشاورات واسعة مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، قال ترامب إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار هو “الأخير”، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن تُستأنف خلال هذه الفترة مفاوضات موسَّعة لإنهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.