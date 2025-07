“واجهة استخبارية”.. حكومة غزة ترد على اتهامات أمريكية بشأن استهداف مؤسسة توزيع المساعدات

فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما وصفته الأخيرة بـ”هجوم مزعوم” على عاملين أمريكيين في مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة.

وفي بيان له اليوم الأحد، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه الادعاءات، التي تزعم أن “المقاومة الفلسطينية” ألقت قنابل على عاملين فيما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية – GHF”، هي “ادعاءات مضللة” و”محاولة فجة” تهدف إلى تبرير استمرار عمليات القتل والتجويع بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف المكتب “الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تمثل تماهيًا خطيرًا مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، وفق نص البيان.

ويوم الجمعة الماضي، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن “قادة (في الجيش) أمروا القوات بإطلاق النار على الحشود (الفلسطينيين) لإبعادهم أو تفريقهم (أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات)، رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها حديثا لأحد الجنود من دون تسميته، وصف فيه الوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة“.

وفي هذا الصدد، أشار بيان مكتب الإعلام الحكومي إلى “مسؤولية هذه المؤسسة GHF حتى الآن عن استشهاد 751 مدنيًّا، وإصابة 4931 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا”، معظمهم سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في مناطق “خطيرة وحمراء ومكشوفة”، تُدار بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني وبما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإغاثي المحايد والمستقل.

وأمس السبت، أعلنت ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إصابة اثنين من موظفيها الأمريكيين بهجوم على أحد مراكزها لتوزيع المساعدات الغذائية في جنوب قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن عاملين أمريكيين أصيبا بهجوم، وصفته بأنه “إرهابي محدد الهدف خلال أنشطة توزيع المواد الغذائية في خان يونس“.

وزعمت أن الهجوم الذي نفذه “بحسب المعلومات الأولية مهاجمان ألقيا قنابل يدوية على الأمريكيين، وقع في نهاية عملية توزيع ناجحة تلقى خلالها آلاف الغزيين مواد غذائية بأمان”.

