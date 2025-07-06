يأكلون علف الماشية.. سودانيون من الفاشر يروون للجزيرة مباشر الأوضاع المأساوية التي يعيشونها (فيديو)

روى سودانيون من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، شهادات مروعة للجزيرة مباشر عن الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في المدينة، في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ أكثر من عام.

وطالب أحد النازحين بضرورة إرسال مواد إغاثة إلى المدينة لإنقاذ من يوجد بها من الموت جوعا.

وقالت إحدى النازحات إن السكان اضطروا إلى تناول علف الماشية، المعروف محليًّا بـ”الأُمباز”، في محاولة للبقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.

وأضافت نازحة أخرى أن المدينة، الواقعة غربي السودان، تشهد “مجاعة حقيقية”، مشيرة إلى أن معظم الأسر لا تجد سوى وجبة واحدة في اليوم، في ظل الارتفاع الحاد للأسعار وشح الموارد، وانعدام القدرة الشرائية.