“أبو عبيدة” على أزياء دنماركية.. صحيفة إسرائيلية تتحدث عن “انتفاضة عالمية” (صور)

سلطت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية الضوء على موجة من المشاعر المناهضة لإسرائيل وقالت إنها صلت إلى عالم الموضة.

وذكرت أن متجر التجزئة الإلكتروني الدنماركي (Netwalker13)، أطلق مجموعة تحمل شعارات مثل: “الصهاينة غير مرحب بهم هنا” وصورًا تُمجّد “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتشمل المجموعة قمصانًا وبلوزاتٍ رياضية تُسوّق تحت شعار “الانتفاضة العالمية”، بأسعار تبدأ من 120 شيكلًا (32 دولارًا) للقطعة الواحدة.

“ممنوع البيع للصهاينة”

وأشارت الصحيفة إلى أن الشحن إلى إسرائيل يكلف 58 شيكلًا إضافيًا (15 دولارًا أمريكيًا) – وهي خطوة يُصوّرها المتجر “ساخرا” على أنها “رفض البيع للصهاينة”. وتضيف الصحيفة أن أحد التصاميم تظهر وجه “أبو عبيدة” -المعروف أيضًا باسمه المستعار “الخليفة”- فوق خريطة إسرائيل على قميص أسود.

وتشمل العناصر الأخرى قمصانًا متعددة الألوان تحمل شعار “النادي الاجتماعي المناهض للصهيونية”، وهي مستوحاة من اتجاه “النادي الريفي” الجمالي الذي أصبح شائعًا في ملابس الشوارع في الولايات المتحدة.

حوادث عالمية مناهضة لإسرائيل

وترصد (يديعوت أحرونوت) التزامن بين إطلاق هذه الحملة مع تصاعد حوادث مناهضة لإسرائيل عالميًا، “ففي الأسبوع الماضي، شهدنا هجومًا على مطعم الشيف الإسرائيلي إيال شاني في ملبورن”، بينما هتفت فرقة الراب البريطانية بوب فيلان “الموت للجيش الإسرائيلي” على خشبة المسرح في مهرجان غلاستونبري.

كما أصبحت الأماكن العامة في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد منصاتٍ للخطاب المناهض لإسرائيل. ورغم أن الموضة “ذات التوجهات السياسية” ليست جديدة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من انتشارها وسرعتها، بحسب تقرير الصحيفة.

اختراق في الداخل الإسرائيلي

تشير الصحيفة إلى أن الدعاية الرافضة للحرب على غزة تنتشر حتى داخل إسرائيل، وتقول “اليوم، يمكن لأي شخص إطلاق متجر إلكتروني يستهدف جمهورًا عالميًا بين عشية وضحاها”.

وتابعت “في إسرائيل، امتلأ الخطاب العام برسائل مؤيدة ومعارضة للحرب على اللوحات الإعلانية والملصقات ووسائل التواصل الاجتماعي وقمصان الاحتجاج منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب المستمرة، والتي أصبحت الآن من الملابس الأساسية.”

مناهضون لإسرائيل من الماضي إلى الحاضر

وتوضح الصحيفة أنه قد نشأت أسواق موازية، حيث يبيع بعض المصممين والمنظمات البضائع على مواقع ومنصات مستقلة مثل أمازون، والتي تحمل شعارات أو شخصيات تاريخية مناهضة لإسرائيل تتراوح من ليلى خالد (التي شاركت في اختطاف طائرة الخطوط الجوية عبر العالم عام 1970 والتي كانت تحمل إسرائيليين)، إلى “أبو عبيدة”.

وتساءلت “يديعوت أحرونوت” حول قانونية الترويج لشخصيات تعتبرها “مرتبطة بالإرهاب” على منتجات الأزياء.

ولفتت إلى أنه يجب على منصات البيع الإلكترونية الكبرى، مثل أمازون، التوفيق بين سياسات المحتوى الخاصة بها واللوائح المحلية.

وبحسب وصف الصحيفة، تدمج العلامة التجارية (Netwalker13) بين جماليات الموضة المعاصرة و”الخطاب المتشدد”، معلنة عن مهمتها باعتبارها “اتصالًا عالميًا” لـ “نادي متمرد نشط” من “النهر إلى البحر”، وأردفت الصحيفة أن جهود تحديد هوية القائمين على الموقع الإلكتروني لم تُسفر عن أي نتائج.