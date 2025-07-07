“أين ندفن موتانا؟”.. عاملون في مجمع ناصر الطبي يروون مأساة الأهالي مع نفاد القبور (فيديو)

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تواجه عائلات مدينة خان يونس جنوبي القطاع معاناة مضاعفة لا تقتصر على فقد الأحبة، بل تمتد إلى أزمة العثور على قبور تُكرم موتاهم، وسط اكتظاظ المقابر وغياب مساحات كافية للدفن.

وقال حمد النجار، مدير مشرحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، إن المشرحة تستقبل يوميًا نحو 50 شهيدًا إلى جانب ما بين 70 و80 حالة وفاة بسبب الجوع وظروف المعيشة، ما يخلق ضغطًا غير مسبوق على المستشفى.

قبور جماعية

وأوضح النجار للجزيرة مباشر، أن الجثث تبقى لساعات طويلة دون دفن، ما يضطر العائلات للانتظار أو اللجوء لدفن مؤقت أو فوق بعض.

ويصف النجار مشهد الحزن الذي يعيشه الأهالي قائلاً إنّهم كثيرًا ما يرون آباء وأمهات يحملون جثامين أطفالهم ويتساءلون عن مكان للدفن دون جواب.

وأضافت أم ياسر أبو عنزة، إحدى المغسلات في المشرحة، أن المشكلة لا تقتصر على نقص القبور فقط، بل تشمل أيضًا ندرة الأكفان، مما يزيد من معاناة الأسر التي تنتظر دفن شهدائها لأيام طويلة داخل المشرحة.

“أين ندفن موتانا؟”

من جانبه، روى محمد الشاعر، أحد سكان خان يونس، كيف اضطر هو وأسرته لدفن صديقهم الشهيد في مناطق خطرة بعد أن امتلأت المقابر الجماعية، مؤكداً أن الأمر كان محفوفًا بالمخاطر وأنهم كانوا يسعون فقط لتأمين مكان لدفنه يليق به.

وأضاف الشاعر بحرقة: “كان شعورًا قاسيًا جدًا أن نرى صديقنا أمامنا ولا نستطيع دفنه، كنا نريد أن نطمئن أنه وصل مثواه الأخير ونزوره لاحقًا”.

ومع استمرار القصف وتزايد أعداد الشهداء، يشهد قطاع غزة أزمة متفاقمة في توفير مقابر جديدة، ما يجعل سؤال “أين ندفن موتانا؟” واحدًا من أكثر الأسئلة ألمًا التي تواجه الأهالي في مدينة غدت تحتضن الموت أكثر من الحياة.

استمرار الإبادة

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الليل وحتى فجر الاثنين، قصفه لمناطق شرق غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.