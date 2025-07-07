سياسة|السودان

الجيش السوداني يعلن السيطرة على الرياش وكازقيل في شمال كردفان

دعوات لوقف الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023
دعوات لوقف الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023 (أسوشيتد برس)
7/7/2025

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي الرياش وكازقيل الواقعتين جنوب مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في بيان رسمي، إن “متحرك الصياد” سحق قوات الدعم السريع في منطقتي الرياش وكازقيل، و”طهَّر المنطقتين بالكامل بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة”.

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ونشر جنود من الجيش السوداني مقاطع مصوَّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر انتشارهم في المنطقتين المحررتين، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب قوات الدعم السريع بشأن خسارة المواقع المذكورة.

تأتي هذه التطورات الميدانية بينما تتسارع وتيرة العمليات العسكرية في ولايات غرب السودان، وسط دعوات متكررة من منظمات محلية ودولية لوقف القتال الذي دخل عامه الثاني.

وخلفت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان 2023، أكثر من 20 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الجزيرة مباشر

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