“باتت عرضة للغرق”.. جماعة أنصار الله تكشف تفاصيل استهداف سفينة في البحر الأحمر (فيديو)

تبنت جماعة أنصار الله اليمنية هجوما استهدف السفينة التجارية (ماجيك سيز- Magic Seas) في البحر الأحمر، أمس الأحد، ما جعلها عرضة للغرق؛ بسبب انتهاكها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وفي بيان مصور، اليوم الاثنين، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع: “إن قوات الجماعة استهدفت السفينة ماجيك سيز بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة”.

وأضاف “من نتائج العملية، إصابة السفينة بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وهي حاليا معرضة للغرق في البحر الأحمر. وقواتنا سمحت للطاقم بمغادرة السفينة بسلام”.

وتابع سريع “عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهناها للسفينة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات”.

وفي هذا الصدد، توعد سريع بأن “الجماعة لن تتردد باستخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة (لم يحددها)، التي تعاملت مع العدو الصهيوني، وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع أن “عمليات الجماعة العسكرية مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وتعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (ماجيك سيز) التابعةَ لشركةٍ انتهكتْ حظرَ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، في البحر الأحمر وذلك بزورقينِ مسيَّرينِ، وخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحة، وثلاثِ طائراتٍ مسيَّرةٍ. pic.twitter.com/jXrB3vuH1N — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 7, 2025

ورفضا لحرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة، تهاجم جماعة أنصار الله سفن إسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها.

واشنطن تتهم أنصار الله

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة أنصار الله بمهاجمة سفينة تجارية في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان عبر منصة إكس: تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الحوثي الأخير.

وأضافت أن الهجوم استهدف السفينة التجارية “ماجيك سيز” بينما كانت تعبر البحر الأحمر بسلام في طريقها إلى مصر، وتابعت أن “الهجوم يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات المتهورة التي استهدفت السفن التجارية والأطقم المدنية في البحر الأحمر على مدار الـ18 شهرا الماضية”.

وحذرت السفارة من أن هذه “الهجمات تمثل تهديدا خطيرا للأمن البحري العالمي والتجارة الدولية، وتُهدد بإلحاق أضرار بيئية بهذا الممر المائي الحيوي، مما قد يُدمّر الثروة السمكية وصناعاتها في اليمن“.

بشأن الهجوم الأخير في البحر الأحمر. #USAwithYemen pic.twitter.com/IN8HZXEFZg — U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 7, 2025

حريق وأضرار بسفينة ماجيك سيز

والأحد، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران جراء هجوم في البحر الأحمر جرى إنقاذهم بعد أن غادروها في أعقاب تسرب المياه إليها، في هجوم وصفته شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأنه يحمل طابع جماعة أنصار الله اليمنية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت عن “هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن“.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها تلقت بلاغا عن حادث أمني على بُعد 51 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة.

وأوضحت أن السفينة المستهدفة تعرضت لهجوم من قوارب صغيرة أطلقت نيران أسلحة خفيفة وقنابل ذاتية الدفع باتجاهها.

وأضافت أن فريق الأمن المسلح على متن السفينة رد على مصدر النيران، دون حديث عن ضحايا.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية، قولهم إن “ناقلة البضائع السائبة (ماجيك سيز) المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا تسربت إليها المياه بعدما هاجمتها زوارق بحرية مسيرة”.

وخلال الأشهر الأخيرة انخفض معدل حوادث مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر التي تنفذها جماعة أنصار الله، لكن هذه الحادثة تشير إلى احتمالية عودتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لحين إنهائها حرب الإبادة بقطاع غزة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف الولايات المتحدة عن قصف جماعة أنصار الله في اليمن قائلا إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.