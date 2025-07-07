بالاشتراك مع “لواء العامودي”.. سرايا القدس تبث عملية دك قوات الاحتلال في خان يونس (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، مشاهد تعرض عملية دكّ لتجمعات جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.

وأوضحت السرايا أن العملية جاءت بالاشتراك مع مقاتلي “لواء العامودي” في كتائب شهداء الأقصى، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهرت المشاهد مراحل التجهيز والتوجيه التي سبقت تنفيذ العملية.

وتصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع خلال الشهر الماضي ضد جيش الاحتلال‎ وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة في صفوفه، وقد صدمت بعض تلك العمليات الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، حيث بلغ عدد القتلى 20 ضابطا وجنديا.