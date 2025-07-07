بخطة غير متوقعة.. يسرائيل هيوم: هكذا حاولت حماس اختراق الوحدة 8200 السرية

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن عثور فريق “توثيق واستغلال المواد المعادية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي على وثائق توضح خطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاستغلال وصول “المقاولين المدنيين” كمسار إلى قاعدة استخبارات الوحدة 8200 السرية.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الاحتلال في غزة كشفت مؤخرًا عن محاولة حماس التسلل إلى وحدة استخبارات الإشارات الإسرائيلية الرئيسية عبر عقد لخدمات التنظيف الروتينية، مما استدعى إجراء الاحتلال إصلاحات فورية في بروتوكولات الأمن.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوحدة، التي تشبه في دورها وكالة الأمن القومي الأمريكية في البنتاغون، حيث تعد الذراع الاستخباراتية الإسرائيلية النخبوية، وقد أشاد الاحتلال بنجاحاتها في الحرب الدائرة ــ بما في ذلك ضد حزب الله وإيران ــ على الرغم من الهفوات الكبرى خلال الفترة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

خدمات التنظيف ممر الاختراق

وجاءت محاولة حماس لاختراق الوحدة بعد نشر مناقصة إلكترونية لخدمات التنظيف لأحد منشآت الوحدة 8200، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الوثائق التي عثر عليها في غزة خلال عمليات لاحقة لجيش الاحتلال، أن حماس اكتشفت مناقصة التنظيف هذه واستخدمتها كممر محتمل للوصول إلى منشأة الوحدة 8200.

ولاحقا جرى تعليق العطاء على الفور وأصدر جيش الاحتلال توجيهات لتعزيز البروتوكولات الخاصة بالمنشورات العسكرية على منصات الإنترنت العامة.