غضب في “أوتاراخند”.. عائلة مسلمة تتعرض للاعتداء في شمال الهند بسبب حادث بسيط

تعرضت عائلة مسلمة لهجوم من “حجاج هندوس” معروفون باسم “كانوار ياتري”، بسبب حادث سيارة طفيف، السبت، في منطقة هاريدوار بولاية أوتاراخند شمالي الهند.

ولم يكتفِ “الحجاج الهندوس”، الذين يسيرون لمسافات طويلة بأعداد كبيرة بالاعتداء على العائلة، بل قاموا بتخريب سيارتها، وضرب أفرادها عندما حاولوا الهروب.

وقدّمت العائلة شكوى للشرطة المحلية، التي حضرت إلى مكان الحادث لفض الاشتباك.

وقالت شرطة هاريدوار في بيان، إنه “تم تسجيل قضية في مركز شرطة مانغلور، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت من المواطنين “عدم نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

احتجاج المسلمين

وأثار الحادث غضب المسلمين، إذ دعت منظمة “مسلم سيفا سنغثن” المحلية الشرطة إلى اعتقال الجناة بدلًا من الاكتفاء بتسجيل شكوى، معتبرة أنه ينبغي “الحفاظ على ثقة الناس في الشرطة”.

ويُشار إلى أن هؤلاء “الحجاج” يؤدون “رحلة حج سنوية” إلى أماكن مقدسة لدى الهندوس لجلب مياه نهر الغانج المقدسة، وهم معروفون بتورطهم في أعمال عنف ضد المسافرين.

وفي فاتح يوليو/تموز الجاري، في نفس منطقة هاريدوار، تعرض سائق سيارة لاعتداء وحشي من قِبل هؤلاء “الحجاج” بعد أن لمستهم مركبته. وقاموا بسحبه من العربة وضربه، وكان الهجوم شديدًا لدرجة أن الضحية سقط على الأرض ونُقل إلى المستشفى وقد أصيب بكسر في ساقيه.

कांवड़ यात्रा – हरिद्वार के बहादराबाद में गंगाजल खंडित से नाराज कांवड़ियों ने टेम्पो चालक धर्मेंद्र को पीट–पीटकर अधमरा कर दिया। घायल हॉस्पिटल में भर्ती है। ⚠️ Disturbing Video ⚠️ pic.twitter.com/JksnoCjq5z — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) July 2, 2025

ويشار إلى أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، في هذه الولايات وفي الحكومة المركزية تبذل جهودًا كبيرة لأجل “الحجاج الهندوس”، إذ تُسهل رحلتهم وتُلقي عليهم الزهور من المروحيات، في حين تمنع المسلمين من فتح محالهم ومطاعمهم وبيع اللحوم في الطرق.