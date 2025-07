مياه الفيضانات ترتفع إلى 8 أمتار وتبتلع الأكواخ والسيارات.. مفقودون وعشرات القتلى بينهم أطفال في تكساس (فيديو)

يواصل المسعفون، اليوم الاثنين، في ولاية تكساس الأمريكية البحث عن جثث جرفتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة أكثر من 80 شخصا، بينهم 27 فتاة ومسؤولون عن مخيم صيفي.

وخلفت الكارثة التي وقعت خلال عطلة الرابع من يوليو/تموز الجاري، صدمة في الولايات المتحدة وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف الرعدية تهدد بمزيد من الفيضانات.

وقال مخيم ميستيك في بيان: “ينعى المخيم فقدان 27 من المخيمين والمرشدين، الذين لقوا حتفهم جراء فيضانات كارثية لنهر غوادالوبي بوسط الولاية. نشعر بالفاجعة مع عائلاتنا التي تمر بهذه المأساة التي لا تُوصف”.

وكان ميستيك أحد أكثر المخيمات تضررا، وهو مخيم مسيحي للفتيات فقط كان فيه نحو 750 شخصا عندما ضربته الفيضانات، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومشطت فرق البحث ضفاف الأنهار المُغطاة بالطين، وحلقت بالطائرات فوق المناطق المُتضررة في اليوم الرابع من البحث عن ناجين بعد السيول التي بدأت، الجمعة الماضي.

وشاركت حوالي 20 مروحية في البحث عن مفقودين في منطقة تستضيف العديد من المخيمات الصيفية للأطفال.

وقال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير إن معظم القتلى من بلدة كيرفيل الواقعة على ضفاف نهر هيل كانتري في تكساس.

ففي مقاطعة كير الأكثر تضررا في المنطقة، قضى 40 بالغا و28 طفلا على الأقل بحسب ليثيا، بينما قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا بسبب الفيضانات في المناطق المجاورة، والحصيلة مرشحة للارتفاع.

وتوقع فريمان مارتن، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس، ارتفاع عدد القتلى مع انحسار مياه الفيضانات وتسارع وتيرة عمليات البحث.

وتحول نهر غوادالوبي، الذي يمر عبر كيرفيل، إلى سيل جارف في أقل من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

ودلالة على قوة الطبيعة المرعبة، وصلت مياه النهر الذي فاض بسبب الأمطار، إلى قمم الأشجار وأسطح الأكواخ بينما كانت الفتيات في المخيم نائمات، فحطمت نوافذ الأكواخ، وغطت الوحول البطانيات والدمى.

ففي غضون ساعات، هطلت أمطار غزيرة تعادل المنسوب الذي يهطل خلال أشهر ليل الخميس الجمعة وما زالت مستمرة.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.

Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6

— ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025