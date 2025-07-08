أبو عبيدة يعلق على كمين بيت حانون ويتوعد بأسرى جدد من جيش الاحتلال

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلو المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية.

وفي منشور له على تطبيق تليغرام، قال أبو عبيدة في أول تعليق له على كمين بيت حانون شمالي قطاع غزة الذي قُتل فيه 5 جنود إسرائيليين من كتيبة “نتساح يهودا” أثناء مهمَّة ليلية إن “عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجرامًا في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمنًا بعد أن لم يُبقِ فيه حجرًا على حجر”.

أسرى إضافيون

وأكد أبو عبيدة في بيانه أنه “لئن نجح العدو مؤخرًا في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقًا ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون”.

وأضاف أبو عبيدة: “إن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصرًا من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت اليوم الثلاثاء إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا بحادث أمني خطير وقع أمس الاثنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كان ينفذها لواء نتساح يهودا واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة، كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.