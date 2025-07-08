أول تصريح علني لنتنياهو تعليقا على كمين بيت حانون (فيديو)

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول تصريح علني تعليقا على كمين “بيت حانون”، الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين في شمالي قطاع غزة، مساء الاثنين.

وقال نتنياهو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن “الحزن والألم يخيمان على إسرائيل”، مضيفا أنه “يوم صعب”.

وأكد نتنياهو تصميمه على تحقيق أهداف الحرب في غزة المتمثلة في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية والقضاء على قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وضمان ألا تمثل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل، موضحا أن هذا يعني “عدم وجود حماس”، مشددا على أن هذا الأمر ليس مجرد كلمات في الهواء.

وقال نتنياهو إن تحقيق هذا يتطلب استراتيجية محددة وخطوات مؤلمة “بعضها سيؤلم حماس جدا”، على حد قوله.

وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن كل شيء لأنه يحارب “عدوا شديد القسوة والانتهازية”.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: