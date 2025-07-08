البحر الأحمر يشتعل مجددا.. إصابة 2 وفقدان آخرين من طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم بمسيَّرات وقذائف صاروخية

نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، مساء الاثنين، إن 2 من أفراد طاقم “سفينة بضائع سائبة” ترفع علم ليبيريا أصيبا وفُقد 2 آخران، بعد أن تعرضت لهجوم بزوارق وطائرات مسيَّرة على بُعد 49 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وأضافت الشركة أن محركات السفينة تعطلت، وبدأت في الانجراف. ولم تحدد اسم السفينة.

وقالت شركة “كوزموشيب مانغمنت” المشغلة للسفينة لرويترز إن “2 من أفراد الطاقم أصيبا بجروح خطرة في حين فُقد اثنان آخران”، مضيفة أنه “يوجد حراس أمن مسلحون على متنها”.

وذكر مسؤول في كوزموشيب لرويترز أن “قمرة القيادة في السفينة تضررت في الهجوم، مما أثّر في الاتصالات، وجعل من الصعب التواصل مع الطاقم”.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني بحري قوله إن “سفينة قرب الحديدة تعرضت لهجوم بمسيَّرات، وأصدرت نداء استغاثة”.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن هجوم على ناقلة البضائع “ماجيك سيز” (Magic Seas) في البحر الأحمر، وقولها إن السفينة غرقت.

هجوم بقذائف صاروخية

بدورها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرُّض سفينة غرب سواحل “الحديدة اليمنية” لهجوم بخمس قذائف صاروخية، أُطلقت من مركب صغير.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، أنها تلقت بلاغات من طرف ثالث بشأن حادث على بُعد 51 ميلا بحريا غرب الحديدة.

وأوضحت أن السفينة (غير محدَّدة الهوية أو المالك) تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية، أُطلقت من مركب صغير.

وفي بيان لاحق، قالت الهيئة إن “مسؤول أمن الشركة المعنية بحماية السفينة (لم تسمّها) أبلغها بتعرض السفينة لهجوم بخمس قذائف صاروخية، واقتراب عدد من الزوارق الصغيرة منها”، مضيفة أن السلطات تُجري تحقيقات في الحادثة.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب. ولم تشر في الوقت نفسه إلى الجهة التي نفذت الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

“أنصار الله” تتبنى غرق السفينة “ماجيك سيز”

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية غرق السفينة التجارية “ماجيك سيز” (Magic Seas) في البحر الأحمر، وذلك على خلفية استهدافها، أمس الأحد، بسبب انتهاكها حظر الدخول إلى “موانئ فلسطين المحتلة”.

وفي بيان عبر منصة إكس، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيي سريع “غرقت السفينة ‘ماجيك سيز’ كاملة في أعماق البحر”.

وأضاف “حدث ذلك بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة (تابعة للجماعة)، ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وتابع “كان آخر هذه الانتهاكات دخول 3 سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي، رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية”.

المتحدث العسكري:

بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردًّا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة… — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 7, 2025

وقبل الإعلان عن غرق السفينة، تبنت جماعة أنصار الله “هجوما استهدف السفينة ‘ماجيك سيز’ (Magic Seas) مما جعلها عرضة للغرق”.

وفي بيان مصور، قال سريع “إن قوات الجماعة استهدفت السفينة ‘ماجيك سيز’ بزورقين مسيَّرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيَّرة”.

وأضاف “من نتائج العملية إصابة السفينة بشكل مباشر، وتسرب المياه إليها، وهي حاليا معرَّضة للغرق في البحر الأحمر. وقواتنا سمحت للطاقم بمغادرة السفينة بسلام”.

وتابع سريع “عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهناها للسفينة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات”.

منع الملاحة لوقف العدوان على غزة

وفي هذا الصدد، توعد سريع بأن “الجماعة لن تتردد باستخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة (لم يحددها) التي تعاملت مع العدو الصهيوني، وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع أن “العمليات العسكرية للجماعة مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ورفضا لحرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة، تهاجم جماعة أنصار الله سفن إسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها.

وخلال الأشهر الأخيرة، انخفض معدل حوادث مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر التي تنفذها جماعة أنصار الله، لكن هذه الحادثة تشير إلى احتمال عودتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لحين إنهائها حرب الإبادة في قطاع غزة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف الولايات المتحدة عن قصف جماعة أنصار الله في اليمن، قائلا إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.