ترامب يتحدث عن مفاوضات قريبة… ونتنياهو: الورم الإيراني قد يتجدّد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد محادثات مع الولايات المتحدة بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، مشيرًا إلى أن طهران أبدت “احترامًا كبيرًا” عقب العملية.

وأضاف ترامب خلال مأدبة عشاء جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن وكالة الطاقة الذرية أكدت “التدمير الكامل” للمواقع الإيرانية، واصفًا الضربة الجوية بأنها: “القنابل الأقوى غير النووية التي أسقطناها على الإطلاق”.

وأشار ترامب إلى أنه رغم تدمير المنشآت، فقد طلبت طهران التفاوض، قائلاً: “عندما وقعت الضربة، قلت: ما الغرض من التفاوض؟ لقد تم تدمير كل شيء. ولكنهم طلبوا الاجتماع، وسأذهب للاجتماع. وإذا استطعنا أن نضع شيئًا على الورق، فسيكون أمرًا جيدًا”. ولدى سؤاله عن موعد المفاوضات، أحال ترامب السؤال إلى مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي قال: “ستكون قريبًا جدًا، في غضون الأسبوع المقبل تقريبًا”.

ترمب: الحرب بين إسرائيل وإيران قد تكون انتهت

وفيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وإيران، قال الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن إيران تريد أن تجتمع. أعتقد أنهم يريدون السلام، وأنا أؤيد ذلك بالكامل. لكن إن لم يكن ذلك هو الحال، فنحن مستعدون، ومستعدون تمامًا”.

وأعرب عن أمله في أن تكون الحرب قد انتهت، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأقدر على الإجابة عن هذا السؤال. نتنياهو: أزلنا “الورمين” النووي والباليستي

من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الضربة الأمريكية الأخيرة تمثل “نصرًا تاريخيًا” لإسرائيل والولايات المتحدة، وقال: “لقد تراجع الورمان اللذان كانا يهددان حياة إسرائيل – الورم النووي وورم الصواريخ الباليستية”. وأكد أن إيران كانت تخطط لبناء 20 ألف صاروخ لإطلاقها على إسرائيل، التي “بحجم ولاية نيوجيرسي”، مضيفًا: “لا دولة يمكن أن تتحمل ذلك. وماذا تفعل عندما يكون لديك شيئين سيقتلانك؟ عليك أن تزيلهما. ومعًا فعلنا ذلك”. لكنه حذّر من أن التهديد لم ينتهِ تمامًا: “إزالة الورم لا تعني أنه لا يمكن أن يعود. لا بد من مراقبة الوضع باستمرار للتأكد من عدم محاولة إعادته”.

اتفاقيات أبراهام… وتغيير النظام

وأشار نتنياهو إلى أن نجاح العملية أتاح فرصًا لتوسيع اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن “وجه الشرق الأوسط قد تغيّر بالفعل”. وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يعتقد أن تغيير النظام في إيران ضروري، أجاب: “أعتقد أن هذا يعود إلى شعب إيران”.