ترامب يجتمع مع نتنياهو مجددا بشأن غزة.. وويتكوف: خلاف وحيد يفصلنا عن الاتفاق (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا، الثلاثاء، لمناقشة وقف الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من اجتماعهما لساعات تزامنا مع إجراء مسؤولين مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف إطلاق النار.

وقال ترامب للصحفيين “إنه (نتنياهو) آت إلى هنا (البيت الأبيض) في وقت لاحق. سنناقش غزة بشكل شبه حصري. علينا أن نحل هذه المسألة”.

وأضاف “إنها مأساة، وهو يريد حلها، وأنا أريد حلها (إنهاء الحرب)، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك”.

وتابع “سنقوم بحل النزاع في غزة بشكل حقيقي. الليلة سأبحث مع نتنياهو مسألة غزة، والوضع هناك مأساوي”.

وأمس الاثنين، التقى ترامب مع نتنياهو على مأدبة عشاء في البيت الأبيض خلال الزيارة الثالثة لنتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وتكتسب الزيارة أهمية لأنها تأتي بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك بشأن غزة.

وأمضى نتنياهو معظم اليوم الثلاثاء في مبنى الكابيتول، حيث قال للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه على الرغم مما يراه بأن الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة لم تنته، فإن المفاوضين “يعملون بالتأكيد” على وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو “لا يزال علينا إتمام المهمة في غزة، وتحرير جميع رهائننا، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية وتدميرها”.

وبعد حديث نتنياهو بوقت قصير، عبَّر مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس اللتين تُجريان محادثات غير مباشرة في قطر، سينضم إليها لاحقا هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف للصحفيين “نأمل أن نتوصل بحلول نهاية هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. سيُطلَق سراح 10 رهائن أحياء (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة)، وتسليم جثث 9 قتلى”.

وأضاف ويتكوف “تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة فقط، ونأمل التوصل الى سلام دائم في غزة”.