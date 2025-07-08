تعليق التداول في البورصة المصرية بسبب حريق سنترال رمسيس

علّقت البورصة المصرية التداول اليوم الثلاثاء بعد اندلاع حريق في سنترال رمسيس، والذي أدى إلى اضطرابات عطلت شركات السمسرة عن التواصل عبر نظام التداول في البورصة.

وفي بيان صدر اليوم قالت البورصة المصرية إنه “في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وان تتمكن شركات السمسرة ان تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول، تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 8-يوليو-2025”.

وأشارت البورصة إلى أن القرار جاء “حرصا على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين”.

حريق سنترال رمسيس

واندلع حريق، أمس الاثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أدى إلى تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عدة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق أدى إلى تعطل جزئي ومؤقت في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت في بعض مناطق القاهرة.

وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت: “لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر، وستعود خدمات الاتصالات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة بعد نقلها لسنتراالات بديلة”.

تعطل حركة التشغيل في مطار القاهرة

وأدى الحريق أيضا إلى تعطل حركة التشغيل في مطاار القاهرة الدولي.

وأفادت مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت بأنها سجلت انقطاعا كبيرا في خدمات الإنترنت داخل مصر، وذكرت أن بيانات الشبكة تُظهر تراجع حجم الاتصالات على المستوى الوطني إلى 62% من المعدلات الطبيعية، في أعقاب الحريق الذي طال أحد السنترالات المركزية بالقاهرة.