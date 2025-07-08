حماس: عربات غدعون احترقت في بيت حانون وخان يونس

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء في اليوم الـ640 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الحركة في بيانها “بعد مرور 640 يوما من الحرب الاستئصالية التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا، فإن الحقائق الميدانية والسياسية باتت جلية للعالم أجمع بأن الاحتلال قد فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها”.

وأضاف البيان “إن شعارات “الهزيمة الساحقة” و”الاجتثاث الكامل” لحركة حماس، قد سقطت على أعتاب الأنفاق المتفجرة، وكمائن المقاومة المركبة، وتحطم وهم “تحرير الأسرى بالقوة” تحت وقع الضربات المتلاحقة”.

“عربات جدعون احترقت في بيت حانون”

وفي إشارة إلى عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي قال البيان “لقد احترقت عربات “جدعون” في بيت حانون وخان يونس، ومن فيها قتلوا، فيما يواصل أسود المقاومة المواجهة بندية وبسالة رغم الجوع والحصار، بينما يرتكب الاحتلال المجازر بحق المدنيين والأبرياء”.

وقالت الحركة “لقد أجبرت المقاومة الاحتلال على الاعتراف بعجزه، واستحالة الجمع بين تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة، وتحوّلت محاور توغله إلى حقول موت لا يخرج منها جنوده سالمين”.

وبشأن إجبار الاحتلال أهالي غزة على النزوح قالت الحركة “كما اصطدمت محاولاته الدؤوبة في تهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي، بصمود أسطوري من أهلنا، الذين وقفوا في وجه القتل والجوع والقصف، ورفضوا أن يرسم مستقبلهم من مقار الاستخبارات أو موائد الإملاء السياسي”.

وفي ختام البيان أكدت الحركة أن “هذا الفشل المركب –عسكريا وسياسيا وأخلاقيا– يفضح زيف آلة الدعاية الصهيونية، ويبرهن مجددا على أن معركتنا لم تكن يوما معركة صواريخ وسلاح فقط، بل معركة وعي وإرادة وصبر”.