رويترز تنشر اعترافا إسرائيليا للمرة الأولى بقصف إيران مواقع عسكرية

للمرة الأولى، أقر مسؤول عسكري إسرائيلي بتعرض عدد من المواقع العسكرية للقصف خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت عددا من المواقع العسكرية.

وقال المسؤول، الذي تحدَّث مشترطا عدم نشر اسمه وفقا لقواعد الإحاطة العسكرية، إن “عددا قليلا جدا” من المواقع تعرضت للقصف لكنها لا تزال تعمل.

وذكرت رويترز أن المسؤول رفض تقديم مزيد من التفاصيل عن الأمر، مثل تحديد المواقع العسكرية التي تعرضت للقصف أو مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية.

وردَّت إيران على عمليات القصف والاغتيالات، التي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي، بشن هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ضد ما قالت إنها أهداف ومنشآت عسكرية. واستهدفت الضربات الإيرانية تل أبيب وحيفا وجنوبي إسرائيل بشكل متكرر.

وقالت السلطات الإيرانية إن 935 شخصا قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، بينما قالت إسرائيل إن 28 شخصا قُتلوا نتيجة الهجمات الإيرانية.

ووافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار في 24 يونيو الماضي، بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.