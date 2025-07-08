سوريا.. القبض على رئيس الأمن السياسي بدمشق في نظام الأسد

أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على رياض حمدو الشحادة، رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق إبان عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص وسط سوريا، ألقت القبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة، الذي شغل مناصب عدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات”.

وأضافت الوكالة أن الشحادة شغل أيضا منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

“مجرم حرب”

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تليغرام أن الشحادة “متورط بارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري تضمنت تصفية مئات الثائرين ومنهم نساء، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية”.

وأكدت أنه أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويأتي إلقاء القبض على الشحادة خطوة في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد وملاحقة فلول النظام السابق.