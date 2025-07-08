عائلات الأسرى الإسرائيليين من واشنطن: هذا الطريق الوحيد لإعادة أبنائنا لدى فصائل المقاومة في غزة

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى صفقة شاملة وكاملة لإعادة جميع المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) بقطاع غزة ووقف الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عند الواحدة والنصف صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى من غزة ووقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان من واشنطن نشرته بحسابها على منصة إكس “نحن عند مفترق طرق حاسم، والطريق الوحيد لإعادة الجميع هو إنهاء القتال”.

وأضافت “جئنا إلى هنا لدعم الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو للتوصل إلى صفقة شاملة وكاملة”.

وتجمَّع عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتابعت عائلات الأسرى “يجب وقف الحرب في غزة الآن، وإطلاق سراح المختطفين دفعة واحدة”.

ورأى أهالي الأسرى أنه “لا نصر أكبر من إنقاذ المختطفين في غزة”، وفق قولهم.

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين على أن “زيارة نتنياهو لواشنطن يجب أن تسفر عن نهاية للحرب في غزة”.

الأولوية هي إنهاء الحرب

في السياق، قال البيت الأبيض إن “الأولوية القصوى للرئيس ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس”، مؤكدا أنه يعمل على دفع حماس إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وذلك قبل اجتماعه مع نتنياهو.

وأضاف البيت الأبيض “ترامب سيبحث اليوم مع نتنياهو التطورات في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن اللقاء سيشهد “مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بين حماس وإسرائيل”، وأن ترامب يريد تحقيق السلام في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأمس الأحد، قال ترامب إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هذا الأسبوع. وعبَّر نتنياهو عن اعتقاده أن مناقشاته مع ترامب ستؤدي إلى إحراز تقدُّم في المحادثات الجارية في قطر بين حماس وإسرائيل.

وهذه الزيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وتأتي في أعقاب الأمر الذي أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أمريكية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية. وساعد ترامب لاحقا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما.