كتائب القسام تتوعد الاحتلال بـ”حدث دائم ومستمر” في غزة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورة على حسابها في تطبيق تلغرام، تعليقا على العملية التي جرت في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 5 جنود إسرائيليين، وإصابة 14 آخرين.

وحملت الصورة عنوان “سندك هيبة جيشكم”.

وقالت كتائب القسام في الصورة، إن جنائز وجثث جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي “ستصبح حدثا دائما ومستمرا بإذن الله، طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا”.

وتضمن التصميم رسما لدبابة إسرائيلية، وفوقها علم إسرائيلي ملطخ بالدماء، فضلا عن جنود قتلى أعلى الدبابة وعلى الأرض.

وأعلنت إسرائيل مقتل خمسة جنود في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كان ينفذها لواء “نتساح يهودا” واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة. كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطرة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 888 بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.