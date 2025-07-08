مصر.. حريق بـ”سنترال رمسيس” يتسبب في تعطل الاتصالات والإنترنت (فيديو)

اندلع حريق، الاثنين، في مبنى “سنترال رمسيس” بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أدى إلى تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عدة بالعاصمة.

وأفادت محافظة القاهرة باندلاع الحريق في المبنى المكوَّن من 10 طوابق، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني.

وذكرت السلطات المصرية أن أجهزة الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى أو إلى أسطح العقارات المجاورة، ولا تزال عمليات التبريد جارية لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

بدورها، قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحريق، مشيرة إلى أن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

ونشرت الوزارة أرقاما بديلة لخدمات الإسعاف في مختلف المحافظات في حال عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخط الساخن الرئيسي.

واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج. — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 7, 2025

تعطل الاتصالات والإنترنت

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق وقع في غرفة تحتوي على أجهزة تشغيل رئيسية، مما أدى إلى تعطل جزئي ومؤقت في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت في بعض مناطق القاهرة.

وأكدت الشركة أن فرقها الفنية تعمل بالتعاون مع الدفاع المدني لاستعادة الخدمة تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

من جهته، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه سيجري تعويض جميع العملاء المتأثرين بانقطاع الخدمة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عودة الاتصالات إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وذكر أنه نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى مركز آخر، كما يجري التنسيق مع شركات الاتصالات لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بالحريق وتغييرها خلال الساعات الـ24 المقبلة.

تقارير عن انقطاع واسع

بدورها، أفادت مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت بأنها سجلت “انقطاعا كبيرا في خدمات الإنترنت” داخل مصر، وذكرت أن بيانات الشبكة تُظهر تراجع حجم الاتصالات على المستوى الوطني إلى 62% من المعدلات الطبيعية، في أعقاب الحريق الذي طال أحد السنترالات المركزية بالقاهرة.