مقتل 3 بحارة وإصابة 2 على الأقل بهجوم على سفينة يونانية

قتل 3 من أفراد طاقم سفينة الشحن “إترنيتي سي” التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، بهجوم بمسيّرات وقوارب سريعة شنّته جماعة أنصار الله اليمنية أمس الاثنين قرب السواحل الغربية لليمن.

وأعلنت قوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) اليوم الثلاثاء أن هجومًا شنه أنصار الله في اليمن على سفينة شحن ترفع العلم الليبيري في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 بحارة وإصابة 2 آخرين.

من جانبه قال مندوب ليبيريا خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية الذي عقد في لندن اليوم الثلاثاء إن السفينة تعرضت للهجوم أثناء إبحارها على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقال مسؤول أسبيدس وهي القوة المكلفة بالمساعدة في حماية حركة الشحن في البحر الأحمر، إن هجوم أمس على إترنيتي سي هو الثاني على سفينة تجارية في المنطقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتعد هذه المرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2024 التي يقتل فيها بحارة بهجمات على سفن في البحر الأحمر، ليرتفع إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى 6.

أضرار جسيمة

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة تكبدت “أضرارا جسيمة”، وفقدت نظام الدفع بشكل كامل بعد تعرضها لقصف صاروخي وهجوم بزوارق مسلحة، مؤكدة أن السفينة أصبحت مائلة وتحيط بها قوارب صغيرة وسط استمرار الهجوم.

وتحمل السفينة طاقما مكونا من 22 شخصا، هم 21 فلبينيا وروسي واحد.

وذكرت مصادر في قطاع الأمن البحري أن فريق الأمن المسلح على متن السفينة لم يتمكن من صد الهجوم بسبب شدته وتنسيقه العالي.

وقبل ساعات من الهجوم، أعلن أنصار الله مسؤوليتهم عن هجوم على الناقلة إم في ماجيك سيز التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة يونانية قبالة جنوب غرب اليمن يوم الأحد، وقالوا إن السفينة غرقت. وذكرت مصادر بحرية أن طاقم الناقلة تم إجلاؤه بأمان من قبل سفينة تجارية قريبة.

وقال مندوب ليبيريا في اجتماع المنظمة التابعة للأمم المتحدة “بينما تعاني ليبيريا صدمة وحزنا جراء الهجوم على ماجيك سيز، تلقينا بلاغا يفيد بتعرض إترنيتي سي لهجوم مروع هي الأخرى، مما أسفر عن مقتل اثنين من البحارة”.

يأتي الهجوم المزدوج وسط تصاعد المخاوف من استئناف أنصار الله لسلسلة الهجمات التي كانوا قد أوقفوها مؤقتا بموجب تفاهمات تهدئة مع الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.