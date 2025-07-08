“وفاء الأحرار”.. مكتب إعلام الأسرى ينعى 6 شهداء محررين مبعدين إلى قطاع غزة

نعت جهات وفصائل فلسطينية 6 شهداء من الأسرى المحررين ارتقوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس والزاوية وسط قطاع غزة.

‏ونعى مكتب إعلام الأسرى في بيان اليوم الثلاثاء عبر قناته على تليغرام “كوكبة جديدة من الأسرى المحررين الذين ارتقوا شهداء على ثرى غزة الطاهر، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق خيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة”.

ارتقاء 6 أسرى محررين في محْْزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق خيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهم: 1. الشهيد المحرر أمجد أبو عرقوب – الخليل

2. الشهيد المحرر محمود أبو سرية – جنين

3. الشهيد المحرر بلال زراع – رام الله

4. الشهيد المحرر رياض عسلية – القدس pic.twitter.com/WrPnR66BDl — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) July 8, 2025

صفقة وفاء الأحرار

‏وقال البيان “لقد أمضى الشهداء سنواتٍ طويلة داخل سجون الاحتلال، ذاقوا خلالها كل ألوان القهر والتنكيل، وخرجوا أحرارًا ضمن صفقة “وفاء الأحرار” أو نُفوا قسرًا إلى قطاع غزة، ليواصلوا حياتهم النضالية، حاملين قضيتهم ثابتين على العهد”.

وجرت صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، عندما نجحت المقاومة بقيادة حركة حماس في إجبار الاحتلال على الإفراج عن 1047 أسيرا فلسطينيا -منهم يحيى السنوار رئيس الحركة الراحل- مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

‏وأشار البيان إلى أن “هذه الجريمة الصهيونية البشعة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأسرى المحررين، وخاصة أولئك الذين كان لهم حضور نضالي في صفوف المقاومة، ضمن سياسة اغتيال متكررة تستهدف رموز النضال الفلسطيني”.

‏وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدا على أن “دماء الشهداء لن تذهب سُدى، وستظل مشاعل على طريق الحرية، ومحرّكًا لغضب شعبنا ومقاومته الباسلة حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية لكل أسرانا”.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اغتيال 6 أسرى مُحررين مُبعدين إلى قطاع غزة جريمة تؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة القتل والتشفي.