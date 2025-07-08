3 شهداء في غارة إسرائيلية شمال لبنان والاحتلال يدعي اغتيال قائد في حماس (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في منطقة العيرونية قرب مدينة طرابلس شمالي لبنان، إلى 3 شهداء و13 مصاباً، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتقع منطقة العيرونية بجوار مخيّم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة بطائرة مسيّرة في طرابلس، مدعيا استهداف قيادي بارز في حركة حماس، دون معلومة عن هويته.

وفي بيان عبر منصة (إكس)، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي إن “الجيش استهدف مخربا بارزا من منظمة حماس في منطقة طرابلس في لبنان” من دون تفاصيل إضافية.

فيما لم تصدر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا فوريا على ادعاء جيش الاحتلال.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل أفراد من حماس في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ففي مايو/أيار الماضي، نعت الحركة أحد قيادييها الذي استشهد بضربة اسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة صيدا في الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم، ادعت إسرائيل أنها اغتالت قائدا وعنصرا بحزب الله بغارتين استهدفتهما، مساء الاثنين، بقضائي صور وبنت جبيل جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان “هاجم الجيش الإسرائيلي أمس (الاثنين) في منطقة دير كيفا جنوب لبنان وقضى على علي عبد الحسن حيدر، قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

كما أعلن جيش الاحتلال قتل أحد عناصر حزب الله في قرية بيت ليف جنوب لبنان، دون ذكر اسمه أو منصبه.