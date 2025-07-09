أوجلان يعلن انتهاء العمل المسلح ضد تركيا ويدعو إلى انتقال ديمقراطي كامل (شاهد)

في تطور لافت، أعلن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، أن الكفاح المسلح للحزب ضد الدولة التركية “قد انتهى بشكل طوعي”، داعيًا إلى انتقال كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وجاءت تصريحات أوجلان في رسالة مصورة تعود إلى شهر يونيو/حزيران المنصرم، نشرتها اليوم الأربعاء وكالة “فرات” للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني.

وأوضح أوجلان في الرسالة “سيتم تحديد الطرق المناسبة لإلقاء السلاح من خلال خطوات عملية سريعة”.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكل طوعي وفي إطار قانوني، يشكل أمرًا بالغ الأهمية.

“فوز تاريخي”

وأكد الزعيم الكردي أن الحزب قد أنهى أجندته الانفصالية، وأضاف “انتقالنا إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية هو انتصار تاريخي”.

وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر في مايو/أيار الماضي حل نفسه رسميًّا وإنهاء صراعه مع أنقرة، في خطوة وصفت بأنها الأهم منذ عقود.

ورغم أن أوجلان يقبع في السجن منذ عام 1999، فإنه لا يزال يُعد شخصية ذات تأثير كبير في صفوف المقاتلين الأكراد ومناصري الحزب. ويُصنّف حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية” لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.