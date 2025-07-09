“المستشفى سيصبح مقبرة”.. مدير مجمع الشفاء يحذر من كارثة خلال ساعات (شاهد)

حذر الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة، من أن مئات المرضى سيكون مصيرهم الموت إذا توقفت المستشفيات عن العمل، حيث يوجد 13 مريضا بقسم العناية المركزة في مجمع الشفاء معظمهم على أجهزة التنفس الصناعي، وهناك نحو 100 من الأطفال الخدج في مستشفيات المدينة حياتهم في خطر حقيقي.

وأضاف أبو سلمية في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال لا يزال مستمرا في نهج “سياسة التنقيط” المحدودة للوقود.

“المستشفى سيصبح مقبرة”

وأوضح أن كل مستشفيات قطاع غزة ستخرج عن الخدمة خلال الساعات الثلاث القادمة بسبب عدم توفر الوقود، مشيرا إلى توقف العمل بالفعل في قسم غسيل الكلى في المستشفى للإبقاء على استمرار العمل في العناية المركزة مما يعرض حياة 350 مريض كلى لخطر حقيقي.

وأكد أن غرف العمليات ستتوقف عن العمل جراء نقص الوقود ولن تستطيع إجراء عمليات جراحية، كما ستتوقف محطات الأكسجين وعمل المختبر وبنوك الدم، وسيصبح المستشفى مقبرة.

وكشف مدير مجمع الشفاء عن أنه ليس لدى المستشفى أية بدائل إذا توقف المجمع عن العمل، مضيفا أن العجز المائي أصبح 90% وهو يؤثر سلبا في القطاع الصحي بغزة.

وشدد أبو سلمية على ضرورة إدخال الوقود إلى القطاع خلال الساعات القادمة وتشغيل محطات المياه، ووجه نداء إلى العالم بضرورة توفير وحدات دم لمستشفيات القطاع.

بدوره طالب طبيب بقسم العناية المركزة بمستشفى الشفاء -عبر الجزيرة مباشر- بتوفير بطاريات لتوفير الكهرباء داخل المستشفى إذا توقفت المولدات عن العمل.

وفي وقت سابق اليوم أكد مجمع ناصر الطبي بغزة أن كمية الوقود تكفي المجمع لمدة 24 ساعة مع تخفيف الأحمال والإبقاء على عمل الأقسام الحيوية فقط.

الوضع في مستشفيات غزة كارثي

ويوم الاثنين، قال المدير الطبي بمستشفى الكويت التخصصي الميداني للجزيرة مباشر، إن الوضع في مستشفيات غزة “كارثي”، وإنهم لا يستطيعون استقبال حالات مرضية جديدة من المستشفيات الأخرى.

وتحدث المسؤول، عن أزمة الدواء، وقال إن معظم أدوية المضادات الحيوية المستخدمة في العمليات وعلاج الجروح رصيدها صفر. وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر، وإدخال المستلزمات الطبية.

تحذير أممي

والأسبوع الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في غزة يواجه خطر التوقف التام جراء نفاد الوقود، داعية إلى إدخاله فورا إلى القطاع.

وفي منشور على منصة إكس، قالت المنظمة إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت “أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المقدَّم لقطاع الرعاية الصحية، مما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار”.