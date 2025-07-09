انتهاء الاجتماع الثاني للرئيس الأمريكي ونتنياهو في البيت الأبيض.. هذا ما نعرفه حتى الآن

انتهى الاجتماع الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

الاجتماع الذي حضره أيضا، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي استمر لنحو 90 دقيقة بسحب موقع أكسيوس.

ونقلت قناة نيوز نيشين الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله ” نتنياهو هو من طلب الاجتماع الثاني مع الرئيس ترامب”

وأضاف المسؤول الأمريكي” الاجتماع تطرق إلى عدة قضايا أخرى بجانب الوضع في غزة والبيت الأبيض مازال متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع”.

وكان ترامب استضاف نتنياهو على مأدبة عشاء في البيت الأبيض مساء الاثنين.

ولم تصدر تصريحات عن البيت الأبيض بشأن الاجتماع الثاني الذي عقد الثلاثاء لكن ترامب قال في لقاء مأدبة العشاء “الاثنين” إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع ، لكن نتنياهو أكد في تصريحات صحفية أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل.

وأضاف نتنياهو ” لن نسمح بهجوم آخر مثل السابع من أكتوبر على إسرائيل من قطاع غزة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس ترامب يضغط على نتنياهو من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار يفضي إلى نهاية الحرب بشكل تام مستفيدا من حالة الزخم التي حدثت بعد استهداف المواقع النووية الإيرانية وبحث توسيع اتفاقات أبراهام في المنطقة.

وفي تصريحات للصحفيين صباح الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي عن الحرب في غزة “إنها مأساة، وأريد حلها، أعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك”.

وأمضى نتنياهو معظم اليوم الثلاثاء في مبنى الكابيتول، حيث قال للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه على الرغم مما يراه بأن الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة لم تنته، فإن المفاوضين “يعملون بالتأكيد” على وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو “لا يزال علينا إتمام المهمة في غزة، وتحرير جميع رهائننا، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية وتدميرها”.

وبعد حديث نتنياهو بوقت قصير، عبَّر مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق وقال “نأمل أن نتوصل بحلول نهاية هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. سيُطلَق سراح 10 رهائن أحياء (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة)، وتسليم جثث 9 قتلى”.

وأضاف ويتكوف “تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة فقط، ونأمل التوصل الى سلام دائم في غزة”.