تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتجاز سكان غزة بالكامل في “معسكر اعتقال جماعي”

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي وتقضي بنقل سكان قطاع غزة بالكامل إلى ما يُسمى “منطقة إنسانية” تمثّل تصعيدا خطرا في مسار “الإبادة الجماعية” المتواصلة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، الأربعاء، أن الخطة الإسرائيلية بنقل السكان، فوق أنقاض جزء من مدينة رفح “خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكّانها الأصليين، وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة خدمة لمشروع استعماري يستهدف محو الوجود الفلسطيني من القطاع”.

معسكر اعتقال جماعي

وأوضح المرصد، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف في مرحلته الأولى تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، تمهيدا لحصر كامل السكّان فيما يُسمّى “منطقة إنسانية”.

وأشار إلى أنها تُقام فوق أنقاض مدينة مدمّرة وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، تخضع لسيطرة أمنية مشدّدة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها، الأمر الذي يعني فعليا إنشاء “معسكر اعتقال جماعي مغلق يُحتجز فيه السكّان قسرا وخارج أي إطار قانوني مشروع”.

وحذّر، من أن خطورة هذا المخطّط تتضاعف في ضوء ترحيب وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفه بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، في إشارة صريحة إلى تبنّي إسرائيل لسياسة التهجير الخارجي لسكان القطاع.

مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة

وقال المرصد إن ذلك يؤكّده تجميع السكان في الجنوب، موضحة أن ذلك لا يُمثّل غاية إنسانية، بل يُشكّل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكّانها الأصليين، في امتداد مباشر لسياسات “الاقتلاع والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل منذ النكبة عام 1948”.

وحذّر المرصد من أن الأخطر هو تجميع نحو مليوني فلسطيني في منطقة مدمّرة ومغلقة، وتفتقر إلى أبسط شروط الحياة، وخاضعة لقيود صارمة على الحركة، واعتبر ذلك “عملا منظّما من أعمال الإبادة الجماعية”.

وأشار المرصد إلى أن الخطة، بحسب تصريحات الوزير الإسرائيلي، تنصّ على نقل 600 ألف فلسطيني بعد إخضاعهم لما سمّاه “فحوصات أمنية” مع فرض قيود مشدّدة على حركتهم ومنعهم من مغادرة المنطقة، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وحذّر المرصد من أن هذه التصريحات الرسمية -التي تعكس سياسة مدروسة ومعلنة- تؤكد مجددا أن إسرائيل تمضي قدما في تنفيذ مخطّط منهجي للتهجير القسري في قطاع غزة، من خلال هندسة ديموغرافية قسرية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، عبر تجميع المدنيين في مناطق مغلقة ومحاصرة.