حاول إحراج المذيع ففاجأه الرد.. نقاش ساخن بين عضو من منظمة أيباك وأحمد طه (شاهد)

حاول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة أيباك هاري ليبمان إحراج مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، خلال نقاش ساخن في حلقة الثلاثاء من برنامج “المسائية” حول نهاية الوجود الفعلي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لكنه فوجئ برد صادم.

هل قضت إسرائيل على حماس؟

بدأ الجدل حين لفت المذيع نظر عضو منظمة أيباك إلى أن الفرضية التي يرددها خلال اللقاء عن أن نهاية حماس تمت على أيدي الاحتلال الإسرائيلي تتنافى مع الواقع، في ظل استمرار حرب يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفها بالتوازي مع استمرار عملية المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين.

عضو في أيباك يحاول إحراج مذيع الجزيرة مباشر لكنه لم يتوقع الرد pic.twitter.com/j9c9bWz7jS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2025

حاول ليبمان إلقاء الكرة في ملعب طه بتوجيه سؤال عما إذا كانت عمليات حماس -في إشارة إلى عمليات المقاومة التي تستهدف جنود الاحتلال- تعد انتصارا لمصلحة حماس.

غير أن طه فاجأ الضيف الأمريكي بردّ صادم حين قال له إن الأرقام تكشف قتل جيش الاحتلال 18 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووجه المذيع سؤاله إلى الضيف: هل كانت إسرائيل تعتبر قتل آلاف الأطفال والنساء انتصارا؟

و”أيباك” هي منظمة أمريكية يهودية أنشئت عام 1951 في عهد الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور، وتُعَد أقوى جماعات الضغط في أمريكا وأكثرها تأثيرا في الكونغرس، وتهدف إلى ضمان الدعم الأمريكي لإسرائيل.