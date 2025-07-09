حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الإفراج عن الأسرى واستسلام غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إطلاق سراح الأسرى واستسلام غزة تعكس “أوهام هزيمة”، وإن الإفراج عنهم لن يتم إلا بصفقة تفرض المقاومة شروطها.

وأكدت حركة حماس في بيان، مساء الثلاثاء، أن غزة لن تستسلم، وأن المقاومة ستفرض شروطها كما فرضت المعادلات.

وقالت حماس في بيانها، إن تصريح نتنياهو عن “إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس” يعكس الهزيمة النفسية، لا حقائق الميدان.

الضغط العسكري

وكان نتنياهو قد قال ردًّا على سؤال بشأن السيطرة عسكريًّا على غزة “نعمل على ألا تحكم حركة حماس القطاع”.

وقال نتنياهو “مصممون على تحقيق جميع أهدافنا بتحرير جميع الرهائن والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا علينا بعد الآن”.

وأضاف “تحرير الرهائن ممكن بفضل الضغط العسكري، وللأسف هذه الجهود تكلفنا أثمانا مؤلمة إثر سقوط أفضل أبنائنا”، على حد تعبيره.

وكان نتنياهو، قد اجتمع في وقت متأخر من مساء أمس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الاجتماع الثاني لهما خلال 24 ساعة ويتركز على غزة.