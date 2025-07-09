“سلام لغزة”.. أطفال ينشدون من قلب القاهرة وسط تفاعل لافت (فيديو)

أنشد أطفال فلسطينيون في مصر قادمون من قطاع غزة، أغنية خاصة بعنوان “سلام لغزة“، خلال تدريب كورال موسيقي بالقاهرة، في مشهد مؤثر ومعبّر عن حب الوطن والحنين للأرض.

ووثّق مقطع مصور، نشره مدرب كورال فلسطيني عبر حسابه على ستوري “إنستغرام”، أمس الثلاثاء، لحظة إنشاد الأطفال للأغنية، وسط تفاعل لافت منه.

وظهر الأطفال وهم يرددون كلمات الأغنية بأصوات مؤثرة، رغم الغربة والمعاناة، تزامنا مع القصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.