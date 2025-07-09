لا يعرف اليأس.. مشهد مؤثر لمسعف ينعش رضيعة بيد ويقود السيارة بالأخرى (فيديو)

بكل ما يملك من طاقه وكل ما يتملكه من مشاعر الخوف والأمل ، يسابق مسعف غزي الزمان والمكان أيضا وهو يحاول إنقاذ الطفلة الرضيعة بيده بينما يقود سيارة الإسعاف بأقصى سرعة بيده الأخرى.

بث ناشط فلسطيني المشهد للمسعف وهو يحاول فجر اليوم الأربعاء إنعاش الطفلة الرضيعة مريم معروف التي أصيبت في قصف إسرائيلي.

وظهر المسعف وهو ينعش الطفلة التي حملها بين يديه، رغم تركيزه في قيادة الإسعاف، فيما اكتظت السيارة بالمصابين جراء قصف إسرائيلي استهدفهم.

سابق الزمن لإنقاذها قبل أن تستشهد.. مسعف غزي يحاول إنعاش الطفلة مريم معروف أثناء قيادته سيارة الإسعاف pic.twitter.com/UmHffMlPob — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 105 شهداء و530 مصابا للمسشتفيات جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 57680 شهيدا و 137409 مصابين منذ السابع من اكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومساء الثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التقارير الميدانية تفيد بتعرض الخيام والمدارس والمنازل والمرافق الطبية للقصف، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بشكل يومي.