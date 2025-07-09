نتنياهو لـ”فوكس نيوز”: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وقال “نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى صفقة”.

وقال نتنياهو في حديث لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار “سيقربنا من الهدف الذي وضعته منذ البداية وهو استعادة جميع الرهائن من دون خضوع أو استسلام”، على حد قوله.

وقال “استطعنا بالضغط العسكري والسياسي إخراج 205 رهائن منهم 148 أحياء.. مازال لدينا 20 من الرهائن على قيد الحياة و30 متوفين وملتزم بإخراجهم جميعا”.

وأضاف “سنتخلص من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وسنضمن أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا لنا”، بحسب ما ادعى.

توزيع المساعدات الإنسانية

وبشأن توزيع المساعدات لقطاع غزة المحاصر، قال نتنياهو إن من المرجح تطبيق نظام خلال الستين يوما لتوزيع المساعدات عبر “النظام الخاص بنا “ومن خلال الأمم المتحدة أيضًا.

وقال في هذا الصدد إنه لا يريد التخلي عن الأمر الذي بدأ به وهو توزيع المساعدات مباشرة إلى الناس من دون المرور عبر حركة حماس.

الشراكة مع ترامب

وقال نتنياهو في حديثه، إن لديه ثقة كبيرة في الشراكة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”التحالفات الممكنة مع أصدقائنا في الشرق الأوسط”، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالحرب مع إيران التي استمر 12 يوما، قال نتنياهو “لم أكن لأحقق الانتصار في إيران لولا وجود قائد عظيم للعالم الحر وهو الرئيس ترامب”، بحسب وصفه.

وقال “كسرنا إيران ومحورها، والشرق الأوسط مختلف الآن بعد حرب الأيام الاثنى عشر”، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي عمت جامعات وولايات أمريكية تنديدا بما يحدث في غزة، قال نتنياهو “أمر سيء أن بعض الشباب الأمريكيين انخدعوا بحملات معاداة السامية الممولة والموجهة من منظمات غير حكومية مختلفة وقوى خارجية”، بحسب زعمه.

وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو على منصة إكس، إن اجتماعه مع ترامب ركز على “جهود تحرير الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأضاف “لقد ركزنا جهودنا على تحرير رهائننا.. ولن نتراجع لحظةً واحدة، وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري الذي يمارسه جنودنا.. للأسف، يُكلفنا هذا الجهد ثمنًا باهظًا، بسقوط أفضل أبنائنا”.

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين بالبيت الأبيض، توقعاتهم بالتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بنهاية الأسبوع.