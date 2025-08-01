أول دولة أوروبية تعلن وقف التبادل العسكري مع إسرائيل بسبب غزة

أعلنت سلوفينيا، الخميس، حظر التبادلات التجارية جميعها المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقالت الحكومة السلوفينية في بيانها: “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها”، وأضافت أن القرار جاء نظرا لأن الاتحاد الأوروبي “غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة” رغم المطالب بذلك، ولذلك قررت التحرك بشكل منفرد.

وأكد البيان أن “الناس في غزة يموتون بسبب حرمانهم بشكل منهجي من المساعدات الإنسانية”، معتبرا أن من “واجب كل دولة تتحلى بالمسؤولية التحرك، حتى إذا اقتضى ذلك استباق غيرها بخطوة”.

وأوضحت الحكومة أنها لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب الحرب.

وأكدت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موزار: “لقد فعلنا ما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفعله كأول دولة أوروبية تحظر تصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل”.

وأشارت إلى إعداد إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة ضد سلوك الحكومة الإسرائيلية الذي وصفه بأنه “انتهاك للقانون الإنساني”.

وكانت سلوفينيا حظرت في يوليو/تموز دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما”، بسبب “تصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة وتشجيعها على عنف متطرف وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كان برلمان سلوفينيا قد أصدر تشريعا يعترف بدولة فلسطين، لتلتحق بذلك بإيرلندا والنرويج وإسبانيا في خطوات مماثلة.